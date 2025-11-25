Форма поиска по сайту

25 ноября, 15:45

Город

"Улицы московские": улица Большие Каменщики

Большие Каменщики не зря называют улицей мастеров. Знаменитый Новоспасский монастырь построили первые поселенцы квартала. При этом Большие Каменщики славились не только своими умельцами.

Кем была первая в Москве автоледи? Почему поэт Владимир Маяковский прописал в своей квартире не только возлюбленную Лилю Брик, но и ее мужа? Зачем актер Владимир Высоцкий приезжал в женский медвытрезвитель?

Об этом – в программе "Улицы московские".

