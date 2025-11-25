В Москве построили и реконструировали 10 зданий для соцорганизаций по городской программе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построили и реконструировали 10 зданий для работы соцорганизаций по городской программе "Социальная поддержка жителей города Москвы" с начала 2020 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Они предназначены для размещения дворцов бракосочетания, центров московского долголетия, семейных центров и других учреждений. Такие объекты значительно улучшают инфраструктуру районов и способствуют повышению качества жизни горожан, предоставляя им доступ к важным услугам", – подчеркнул он.

В столице реализуются проекты, направленные на развитие социнфраструктуры, за счет средств городского бюджета. Они внесены в Адресную инвестиционную программу.

По словам главы столичного департамента гражданского строительства Алексея Александрова, объекты недвижимости по программе "Социальная поддержка жителей города Москвы" возведены и реконструированы в шести округах. На северо-востоке их насчитывается три, еще по два располагаются на юго-востоке и юго-западе столицы, по одному – на севере, западе и северо-западе.

При этом самое крупное здание, площадь которого составляет свыше 6,8 тысячи квадратных метров, находится на улице Брусилова в Южном Бутове. В нем разместили Дворец бракосочетания, семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия.

В последнем для горожан старшего поколения доступны все необходимые услуги и сервисы. В центре есть художественная студия, медиа- и тихая гостиные, актовый и спортивный залы и помещения для других занятий.

Кроме того, еще один объект площадью почти 4 тысячи "квадратов" возвели на Дмитровском шоссе в Северном районе. В нем работает центр московского долголетия. Он рассчитан на 150 мест. В здании также присутствуют семейный центр и отделение Московского городского центра реабилитации.

Вместе с тем четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построили на 3-й Мытищинской улице в Алексеевском районе. Его площадь составляет 4,7 тысячи квадратных метров. Он располагается на территории школы-интерната № 1. В здании есть тактильные плитки с шрифтом Брайля, бассейн со стационарным подъемником и спортивный зал.

Ранее новый Дворец бракосочетания открылся на Дубравной улице в районе Митино. Он имеет площадь свыше 2 900 квадратных метров, что позволяет проводить там свыше 8 000 церемоний в год. Интерьеры ЗАГСа созданы в неоклассическом стиле по индивидуальному дизайнерскому проекту.

