Сергей Собянин открыл Дворец бракосочетания в районе Митино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый дворец бракосочетания открылся на Дубравной улице в районе Митино. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.

"Я так понимаю, сегодня первая пара, которая пришла сюда, – замечательная, красивая, в прекрасном дворце. Желаю вам счастья, любящих детей, всего самого доброго", – сказал мэр Москвы, обращаясь к молодоженам.

Градоначальник отметил, что жители Митина раньше обращались к столичным властям с просьбой построить новый ЗАГС. Поэтому Собянин выразил уверенность в том, что новый дворец будет востребован среди жителей района.

Дворец бракосочетания, по данным пресс-службы мэра и правительства столицы, имеет площадь свыше 2 900 квадратных метров, что позволяет проводить здесь свыше 8 000 церемоний в год. В этом же здании будут чествовать юбиляров супружеской жизни и проводить церемонии имянаречения.

Интерьеры ЗАГСа созданы в неоклассическом стиле по индивидуальному дизайнерскому проекту. Для регистрации брака подготовлены два зала на втором этаже, которые смогут принимать до 50 человек одновременно.

В помещениях есть современная система управления оборудованием и безбарьерная среда для маломобильных граждан. Планировка выполнена так, чтобы сначала гости входили в здание через главный вход, а потом покидали сооружение через другой выход, где есть пространство с беседкой-ротондой для фото.

В столице продолжается программа модернизации объектов ЗАГС. Только с 2019 года для торжественных церемоний подготовлено около 40 "адресов счастья", включая музеи, усадьбы, гостиницы и даже стадионы. За эти годы в красивых местах Москвы поженились 73 345 пар.

Ранее в столичные ЗАГСы поступило свыше 2 000 заявлений о регистрации брака в красивые даты 2026 года. Это составляет 30% от общего числа заявок. Наиболее популярной датой стало 26 июня. Ее выбрали уже более 530 пар. Красивыми датами также считают 6 июня и 8 августа.

