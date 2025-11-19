"Новости дня": благоустройство Волгоградского проспекта завершилось в Москве

Масштабное благоустройство Волгоградского проспекта на участке от Садового кольца до МКАД завершилось в Москве. Теперь там современные павильоны для остановок, ровные и широкие тротуары с удобными спусками для маломобильных групп населения.

Также появилось контрастное освещение у пешеходных переходов. Вдоль всего 12-километрового маршрута заменили старые ограждения и убрали провода, висевшие над проезжей частью.

Подробнее – в программе "Новости дня".