17 ноября, 12:05

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

Собянин: в усадьбе "Коломенское" завершилась реставрация Сытного двора

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации Сытного двора в "Коломенском"

Сергей Собянин сообщил о новом подходе в оказании сердечно-сосудистой помощи

Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби

Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Собянин: к сентябрю 2026 года построим и реконструируем около 120 зданий школ

Собянин: завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники"

Более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Это дополнительные полосы и выделенки, а также увеличение парковочного пространства.

Например, новый пешеходный переход появился в районе Очаково-Матвеевское по просьбам местных жителей. Теперь им будет удобно добираться до станции метро "Озерная", детского сада и спортивной площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

