"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

Более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Это дополнительные полосы и выделенки, а также увеличение парковочного пространства.

Например, новый пешеходный переход появился в районе Очаково-Матвеевское по просьбам местных жителей. Теперь им будет удобно добираться до станции метро "Озерная", детского сада и спортивной площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".