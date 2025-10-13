Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 октября, 04:15

Город

"Новости дня": более 50 школ в Москве оборудовали архитектурно-художественной подсветкой

В рамках программы "Моя школа" 51 здание столичных образовательных учреждений оборудовали архитектурно-художественной подсветкой. На каждом объекте установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, правильно подобранное освещение не только подчеркивает архитектурные особенности зданий, но и повышает безопасность территорий в вечернее время. За последние 13 лет общий уровень освещенности Москвы вырос в два раза благодаря использованию энергоэффективных технологий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

