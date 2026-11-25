Замоскворечье известно не только своими тихими переулками и старинными купеческими особняками. В этом районе литературные следы прячутся на ремесленных улицах, а театральные обычаи уживаются с суровыми борцовскими традициями. Здесь умение держать удар передается из века в век: от кулачных боев на льду Москвы-реки до современных ковров и рингов. Именно главная улица этого района когда-то убедила народную артистку РФ Ольгу Дроздову поселиться в Москве.

В этом выпуске актриса, для которой Замоскворечье стало родным, прогулялась по его улицам и рассказала, с кем она готова драться "до первой крови" и почему собачий лай был привычной мелодией замоскворецких переулков.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".