В Москве температуру в батареях повысили из-за похолодания, сейчас показатель теплоносителя составляет 90–92 градуса, что соответствует среднесуточной температуре воздуха на улице. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он объяснил, что режимы централизованного теплоснабжения регулируют в зависимости от погоды, а задания на корректировку выдают заранее, опираясь на краткосрочный прогноз. Быстро поднять или снизить температуру теплоносителя невозможно, так как система инерционна.

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