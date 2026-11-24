Район Кунцево – это не только древнее городище и тихие пейзажи, вдохновлявшие московских художников, но и место, где живут талантливые мастера и создают технологии будущего. Заслуженная артистка РФ Елена Валюшкина, для которой район Кунцево стал родным, поделится семейными историями и расскажет о своих увлечениях.

Москвовед Светлана Тарасова проведет экскурсию по знаковым местам района и объяснит, чем местные пейзажи вдохновляли художников. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".