Войковский – это район детских воспоминаний заслуженного артиста РФ, известного блюзового музыканта и телеведущего Евгения Маргулиса. Он вспомнил, что пели в 1960-е во дворах и на запрещенных квартирниках.

Зрители выпуска "Мой район. Место встречи" услышат необычное звучание этнических инструментов, узнают на чем играли скоморохи и познакомятся с хором "Многоцветье" в центре "Московского долголетия" в Войковском районе.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

