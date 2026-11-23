В Центральном детском магазине в районе Мещанском прошел фестиваль для миниатюрных собак и их владельцев. Гости праздника увидели модные дефиле и собачий бал. Одновременно в магазине запустили постоянный сервис для посетителей с питомцами. На информационной стойке можно взять специальную коляску для собаки, пеленку, корм и миску.

Организаторы фестиваля отметили, что теперь посетители смогут приходить с небольшими собаками на спектакли и концерты, а также брать их с собой во время прогулок по магазинам.

Подробнее – в программе "Новости дня".