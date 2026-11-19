Москвичи объединились, чтобы помочь пожилому соседу найти пропавшую собаку: пес по кличке Грег убежал во время прогулки, и с тех пор хозяин ежедневно обходит район в надежде вернуть его. Как организованы поиски и что делать, если потерялся питомец, – в материале Москвы 24.
Как район ищет собаку
Москвич Валерий Суровягин уже больше трех недель ищет своего 14-летнего пса по кличке Грег. В ночь с 27 на 28 октября мужчина выгуливал собаку в районе Ангарской улицы без поводка, и Грег внезапно сбежал.
"Он махнул мимо домов на вход, потом повернулся и побежал. Моя жена до полтретьего стояла у окна и смотрела – он так и не вернулся", – рассказал мужчина телеканалу Москва 24.
С того момента Валерий ежедневно обходит окрестности, а после появления поста о пропаже в районном чате к поискам подключились и местные жители.
Помогают в поисках и волонтеры, которые расклеивают объявления и осматривают ближайшие территории. Периодически поступают сообщения, что похожую собаку видели в пределах района, поэтому не исключено, что пес находится недалеко от места пропажи, но не может найти дорогу домой – в последнее время он болел и плохо ел.
"Тут очень важна оклейка, чтобы люди, которые живут в районе предполагаемого нахождения собаки, знали, что ее ищут. Территория делится на квадраты, и максимально большое количество территорий должно быть оклеено", – рассказала телеканалу соседка Валерия и волонтер Ирина Швец.
Это не первый подобный случай. В сентябре в соцсетях обсуждалась история Станиславы Барышевой: она сломала руку и оставила свою собаку породы вельш-корги-кардиган по кличке Глаша родственникам. Во время прогулки пес сорвался с поводка и убежал. Сначала Станислава вместе с близкими ходила по району и писала в местные чаты, а затем распечатала листовки и организовала группу поиска.
"Две недели мы занимались поисками каждый день, в моей группе было около 300 человек. Самое важное – клеить объявления: 80% собак находят именно потому, что люди увидели объявление. Так нашлась и Глаша", – рассказала она телеканалу Москва 24.
Адресник на ошейнике
Кинолог, зоопсихолог Александр Малиновский подчеркнул в беседе с Москвой 24, что с собакой необходимо заниматься с момента, как она появилась в доме, и не отпускать ее с поводка, если хозяин не уверен в контроле питомца и его дрессуре.
"У собаки должен быть адресник на ошейнике – медальон с контактным телефоном владельца. И по возможности питомец должен быть чипирован, чтобы можно было идентифицировать найденное животное", – сказал он.
Зачастую собаки теряются во время прогулки, когда слышат звуки петард.
По словам эксперта, ошейник должен быть достаточно плотно застегнут на шее собаки, а шлейка – подогнана по размеру, чтобы питомец не мог из них вывернуться.
Пожилой москвич почти месяц ищет потерявшуюся собаку
В свою очередь, для того чтобы быстрее найти животное в случае побега, можно использовать специальные устройства для отслеживания. Bluetooth-метки стоят от 400 рублей до 1 тысячи рублей и помогают определить местоположение собаки поблизости. GPS-трекеры с сим-картой и приложением обойдутся дороже – от 3 до 6 тысяч рублей, правда, за связь и работу сервиса иногда приходится платить отдельно. Для охотничьих собак выпускают специальные GPS-ошейники, работающие без сотовой сети и позволяющие отслеживать питомца на расстоянии до 10–20 километров. Их стоимость – от 20 до 90 тысяч рублей.
"GPS-трекер имеет фактически ту же конструкцию, что и наш телефон, за исключением форм-фактора – это, как правило, ошейник для животных. GPS определяет координаты на местности, а сотовый модуль передает их на телефон через приложение, которым пользуется хозяин", – пояснил телеканалу Москва 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Также эксперты напоминают, что в случае пропажи первым делом стоит опубликовать информацию о питомце в домовых и районных чатах, прикрепив фотографию и указав кличку, породу, возраст и свой номер телефона. Затем пройти привычный маршрут прогулки, показывать фотографии прохожим, особенно владельцам других собак, вести карту поиска и отмечать на ней все места, где видели питомца, а также расклеить объявления с фото в районе пропажи.