Москвичи объединились, чтобы помочь пожилому соседу найти пропавшую собаку: пес по кличке Грег убежал во время прогулки, и с тех пор хозяин ежедневно обходит район в надежде вернуть его. Как организованы поиски и что делать, если потерялся питомец, – в материале Москвы 24.

Как район ищет собаку

Москвич Валерий Суровягин уже больше трех недель ищет своего 14-летнего пса по кличке Грег. В ночь с 27 на 28 октября мужчина выгуливал собаку в районе Ангарской улицы без поводка, и Грег внезапно сбежал.

"Он махнул мимо домов на вход, потом повернулся и побежал. Моя жена до полтретьего стояла у окна и смотрела – он так и не вернулся", – рассказал мужчина телеканалу Москва 24.

С того момента Валерий ежедневно обходит окрестности, а после появления поста о пропаже в районном чате к поискам подключились и местные жители.





Валерий Суровягин хозяин Грега Будем надеяться, потому что есть люди, которые очень помогают. Он же как семья.

Помогают в поисках и волонтеры, которые расклеивают объявления и осматривают ближайшие территории. Периодически поступают сообщения, что похожую собаку видели в пределах района, поэтому не исключено, что пес находится недалеко от места пропажи, но не может найти дорогу домой – в последнее время он болел и плохо ел.

"Тут очень важна оклейка, чтобы люди, которые живут в районе предполагаемого нахождения собаки, знали, что ее ищут. Территория делится на квадраты, и максимально большое количество территорий должно быть оклеено", – рассказала телеканалу соседка Валерия и волонтер Ирина Швец.

Это не первый подобный случай. В сентябре в соцсетях обсуждалась история Станиславы Барышевой: она сломала руку и оставила свою собаку породы вельш-корги-кардиган по кличке Глаша родственникам. Во время прогулки пес сорвался с поводка и убежал. Сначала Станислава вместе с близкими ходила по району и писала в местные чаты, а затем распечатала листовки и организовала группу поиска.

"Две недели мы занимались поисками каждый день, в моей группе было около 300 человек. Самое важное – клеить объявления: 80% собак находят именно потому, что люди увидели объявление. Так нашлась и Глаша", – рассказала она телеканалу Москва 24.

Адресник на ошейнике

Кинолог, зоопсихолог Александр Малиновский подчеркнул в беседе с Москвой 24, что с собакой необходимо заниматься с момента, как она появилась в доме, и не отпускать ее с поводка, если хозяин не уверен в контроле питомца и его дрессуре.

"У собаки должен быть адресник на ошейнике – медальон с контактным телефоном владельца. И по возможности питомец должен быть чипирован, чтобы можно было идентифицировать найденное животное", – сказал он.

Зачастую собаки теряются во время прогулки, когда слышат звуки петард.





Александр Малиновский кинолог, зоопсихолог Это связано со слабостью нервной системы животного, причина которой нередко в плохом разведении, недобросовестности заводчиков. Сильная собака с сильной нервной системой звука хлопков не боится. Но если владелец не уверен, боится ли она звука петард или нет, лучше с поводка ее не отпускать: она может испугаться резкого звука не только во время новогодних праздников, но и, например, хлопка глушителя проезжающей мимо машины.

По словам эксперта, ошейник должен быть достаточно плотно застегнут на шее собаки, а шлейка – подогнана по размеру, чтобы питомец не мог из них вывернуться.



Пожилой москвич почти месяц ищет потерявшуюся собаку

В свою очередь, для того чтобы быстрее найти животное в случае побега, можно использовать специальные устройства для отслеживания. Bluetooth-метки стоят от 400 рублей до 1 тысячи рублей и помогают определить местоположение собаки поблизости. GPS-трекеры с сим-картой и приложением обойдутся дороже – от 3 до 6 тысяч рублей, правда, за связь и работу сервиса иногда приходится платить отдельно. Для охотничьих собак выпускают специальные GPS-ошейники, работающие без сотовой сети и позволяющие отслеживать питомца на расстоянии до 10–20 километров. Их стоимость – от 20 до 90 тысяч рублей.

"GPS-трекер имеет фактически ту же конструкцию, что и наш телефон, за исключением форм-фактора – это, как правило, ошейник для животных. GPS определяет координаты на местности, а сотовый модуль передает их на телефон через приложение, которым пользуется хозяин", – пояснил телеканалу Москва 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Метки работают иначе: они находят устройства, которые находятся рядом на местности, чужие устройства, и передают координаты.

Также эксперты напоминают, что в случае пропажи первым делом стоит опубликовать информацию о питомце в домовых и районных чатах, прикрепив фотографию и указав кличку, породу, возраст и свой номер телефона. Затем пройти привычный маршрут прогулки, показывать фотографии прохожим, особенно владельцам других собак, вести карту поиска и отмечать на ней все места, где видели питомца, а также расклеить объявления с фото в районе пропажи.