Лебедей с Голицынского пруда в Парке Горького перевели в зимний домик. Внутри оборудованы ванны, установлены обогреватели и вентиляция. Автоматическое освещение имитирует естественный дневной свет.

Со сменой сезонов изменилось и питание птиц. Они получают больше зерновых и комбикорма, а рацион дополняют овощами и витаминами. За здоровьем и поведением птиц следят специалисты.

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