Манул Тимофей из Московского зоопарка стал популярным среди туристов из Китая. По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, путешественники из КНР специально приходят посмотреть на животное.

По образу манула также создали персонажа Тусунь Сяомо, которого представили на выставке в Шанхае. Сам Тимофей сейчас набирает вес перед зимой в рамках сезонной зажировки. На данный момент он весит 6 килограммов.

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