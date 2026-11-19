Ради чего заслуженная артистка РФ Инга Оболдина решилась на переезд всей семьей в Коптево? Какие возможности есть у жителей района, чтобы раскрыть свои таланты?

В этом выпуске расскажут, какая уникальная школа в Коптеве совмещает в себе общеобразовательную, музыкальную и даже театральную программы. Также зрители узнают, как стать писателем в 11 лет и заинтересовать издателей своими книгами.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".