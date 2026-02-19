19 февраля, 11:30Город
"Мой район. Место встречи": район Хорошёво-Мнёвники с Олегом Газмановым
Уже больше 30 лет народный артист России Олег Газманов живет в районе Хорошёво-Мнёвники. Недавно ему было присвоено звание почетного жителя района.
В этом выпуске знаменитый певец прогуляется по любимым уголкам. Зрители узнают, чем зимой может быть коварен лед на городских водоемах. Также в выпуске поговорят о фестивале детских короткометражных фильмов и обсудят возвращение в школу оценок за поведение.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".