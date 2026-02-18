Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": Головинский район с Григорием Гладковым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" бард, композитор и заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков расскажет о Головинском районе Москвы. Там он выпускал свои первые пластинки.

В этом выпуске также расскажут об истории района, который когда-то славился персиковыми садами, побывают в уникальном детском морском центре, разберутся, почему Москву называют портом пяти морей, и поговорят о русском городском фольклоре и музыке в метро.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

