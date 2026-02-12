Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": день рождения Московского зоопарка с Аллой Суриковой

"Мой район. Место встречи": день рождения Московского зоопарка с Аллой Суриковой

"Специальный репортаж": ветеринарные клиники

Детеныш макаки по кличке Панч стал популярным в интернете

Енот пробрался в один из частных домов Подмосковья

Медведи Нуга и Пряник занялись откапыванием снега на фоне похолодания в Москве

В Сети завирусилась трогательная история макаки Панч из японского зоопарка

Полиция проверит случай жестокого обращения с собакой в Подмосковье

Морж из Владивостока поздравил возлюбленную с Днем всех влюбленных

Житель столицы отдал Московскому зоопарку пуму, которую завел дома

Подмосковные спасатели вытащили пса, застрявшего в будке при погоне за мышью

Московский зоопарк в Пресненском районе – это не просто старейший зоопарк страны, а целый город со своей историей, наукой и знаменитостями. В нем в 1924 году был основан легендарный кружок юных биологов Московского зоопарка, воспитавший поколения ученых. Сейчас в зоосаде живут панда Катюша, манул Тимофей и другие звездные обитатели.

В спецвыпуске директор Московского зоопарка Светлана Акулова расскажет о его развитии. Фотограф-анималист Александр Авалов раскроет секреты создания художественных портретов, где виден характер каждого животного. Режиссер Алла Сурикова поделится тем, как истории обитателей зоопарка могут вдохновлять на творчество, и расскажет курьезные истории, без которых не обходится ни одна съемка животных.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
животныегородвидео

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика