"Мой район. Место встречи": день рождения Московского зоопарка с Аллой Суриковой

Московский зоопарк в Пресненском районе – это не просто старейший зоопарк страны, а целый город со своей историей, наукой и знаменитостями. В нем в 1924 году был основан легендарный кружок юных биологов Московского зоопарка, воспитавший поколения ученых. Сейчас в зоосаде живут панда Катюша, манул Тимофей и другие звездные обитатели.

В спецвыпуске директор Московского зоопарка Светлана Акулова расскажет о его развитии. Фотограф-анималист Александр Авалов раскроет секреты создания художественных портретов, где виден характер каждого животного. Режиссер Алла Сурикова поделится тем, как истории обитателей зоопарка могут вдохновлять на творчество, и расскажет курьезные истории, без которых не обходится ни одна съемка животных.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".