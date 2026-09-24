"Улицы московские": Лефортовская площадь

Лефортовская площадь столетиями оказывалась в самой гуще событий. Там был построен один из первых в России дворцов, дан первый в истории Москвы бал, а позже заложен один из первых технических вузов страны.

В честь кого названа Лефортовская площадь? Как МГТУ имени Баумана оказался связан с коровьим бродом? Почему в советское время там можно было встретить так много людей с музыкальными инструментами?

Об этом – в программе "Улицы московские".