24 июня, 17:35Город
"Улицы московские": Сокольническая площадь
В Москве не так много мест, достаточно удаленных от центра, но при этом знакомых каждому. Однако Сокольническая площадь – одно из них. Отсюда отправился первый поезд московской подземки. Кто стал его первым пассажиром?
Какая фраза первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, произнесенная в парке "Сокольники", прославилась на весь мир? Как самая знаменитая банда XX века организовала ограбление политика Владимира Ленина?
Об этом – в программе "Улицы московские".