"Улицы московские": Сокольническая площадь

В Москве не так много мест, достаточно удаленных от центра, но при этом знакомых каждому. Однако Сокольническая площадь – одно из них. Отсюда отправился первый поезд московской подземки. Кто стал его первым пассажиром?

Какая фраза первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, произнесенная в парке "Сокольники", прославилась на весь мир? Как самая знаменитая банда XX века организовала ограбление политика Владимира Ленина?

Об этом – в программе "Улицы московские".