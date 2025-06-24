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24 июня, 17:35

Город

"Улицы московские": Сокольническая площадь

"Улицы московские": Сокольническая площадь

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В Москве не так много мест, достаточно удаленных от центра, но при этом знакомых каждому. Однако Сокольническая площадь – одно из них. Отсюда отправился первый поезд московской подземки. Кто стал его первым пассажиром?

Какая фраза первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, произнесенная в парке "Сокольники", прославилась на весь мир? Как самая знаменитая банда XX века организовала ограбление политика Владимира Ленина?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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