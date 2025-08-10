Форма поиска по сайту

10 августа, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве протестируют мини-электробус

В столице протестируют новую модель мини-электробуса. Такой транспорт подходит для узких улиц, где не пройдут более крупные машины, и для маршрутов с небольшим пассажиропотоком.

В салоне предусмотрено десять мест, запас хода составляет до 150 километров на одной зарядке. Машина оборудована климат-контролем и широкими дверями с кнопками открывания, есть кнопка вызова водителя для маломобильных пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортгородвидео

