"Мой район. Новости": в Новогирееве жители приступили к переселению по программе реновации

Жители района Новогиреево приступили к переселению в новостройку по программе реновации. В квартирах был выполнен чистовой ремонт.

В частности, специалисты установили сантехнику, кухонный фартук и плиту. Кроме того, на окнах были поставлены москитные сетки и детские замки.

Всего ключи от новой квартиры получили более 500 семей. На первом этаже 16-этажного здания для них работает Центр информирования по переселению, где предоставляется помощь по переезду.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

