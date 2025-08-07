"Мой район. Новости": фасад углового дома обновят на Варшавском шоссе

В районе Чертаново Южное постепенно преображается угловой дом на Варшавском шоссе, построенный в начале 1980-х. Там проводят капитальный ремонт, который затронет фасад и крышу, а также специалисты обновят системы отопления и водоснабжения.

Работы проходят поэтапно: фасад промывают, затем наносят штукатурно-клеевой и армирующий состав, а на завершающем этапе – декоративный слой, который подбирают по колористическому паспорту здания. На финальном этапе специалисты также обновят балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".