Новости

Новости

07 августа, 06:30

Город

"Мой район. Новости": фасад углового дома обновят на Варшавском шоссе

"Это Москва. Инфраструктура": троллейбусы

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве вечером 7 августа

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Бригады Мосводостока вышли на дежурство на улицах столицы из-за дождя

Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

МЧС предупредило о дождях в Москве 7 августа

В Щербинке приступили к испытанию новой контактной сети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Автомобиль врезался в столб на юге Москвы

В районе Чертаново Южное постепенно преображается угловой дом на Варшавском шоссе, построенный в начале 1980-х. Там проводят капитальный ремонт, который затронет фасад и крышу, а также специалисты обновят системы отопления и водоснабжения.

Работы проходят поэтапно: фасад промывают, затем наносят штукатурно-клеевой и армирующий состав, а на завершающем этапе – декоративный слой, который подбирают по колористическому паспорту здания. На финальном этапе специалисты также обновят балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

