"Мой район. Новости": выплаты работающим пенсионерам увеличат в России с 1 августа

С 1 августа в России увеличат выплаты работающим пенсионерам. Это коснется примерно 8 миллионов россиян. Они официально трудятся после выхода на заслуженный отдых и получают страховую пенсию по старости.

Выплаты скорректируют с учетом заработанных за год баллов. Речь идет об индивидуальных пенсионных коэффициентах. При этом людям не нужно куда-то дополнительно обращаться. Все необходимые выплаты поступят на счета в августе автоматически.

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