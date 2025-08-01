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01 августа, 06:20

Общество

"Мой район. Новости": выплаты работающим пенсионерам увеличат в России с 1 августа

"Мой район. Новости": выплаты работающим пенсионерам увеличат в России с 1 августа

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С 1 августа в России увеличат выплаты работающим пенсионерам. Это коснется примерно 8 миллионов россиян. Они официально трудятся после выхода на заслуженный отдых и получают страховую пенсию по старости.

Выплаты скорректируют с учетом заработанных за год баллов. Речь идет об индивидуальных пенсионных коэффициентах. При этом людям не нужно куда-то дополнительно обращаться. Все необходимые выплаты поступят на счета в августе автоматически.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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