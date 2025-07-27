"Мой район. Новости": жители Черемушек получили ключи от новых квартир по реновации

Жители района Черемушки получили ключи от новой квартиры в доме на улице Гарибальди, который был построен по программе реновации. Новое жилье предоставляется горожанам с улучшенной отделкой.

В новостройках предусмотрены просторные лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, подземная и наземная парковки. Дом находится неподалеку от метро, Воронцовского парка, школы, детского сада, поликлиники и магазинов.

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