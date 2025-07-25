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25 июля, 06:30

Общество

"Мой район. Новости": москвичка выиграла суд против руководителя, который заменил ее ИИ

"Мой район. Новости": москвичка выиграла суд против руководителя, который заменил ее ИИ

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Москвичка выиграла суд против своего бывшего руководителя, который заменил ее искусственным интеллектом (ИИ). Он решил, что работу менеджера по оценке товаров на швейном производстве может выполнить ИИ. В итоге жительнице столицы сократили рабочее время с 40 до 8 часов в неделю.

Зарплата, соответственно, стала меньше. Женщине предложили уйти только по собственному желанию, но она доказала в суде, что использование нейросетей не может быть причиной для увольнения. В результате москвичка вернула работу и получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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