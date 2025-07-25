25 июля, 06:30Общество
"Мой район. Новости": москвичка выиграла суд против руководителя, который заменил ее ИИ
Москвичка выиграла суд против своего бывшего руководителя, который заменил ее искусственным интеллектом (ИИ). Он решил, что работу менеджера по оценке товаров на швейном производстве может выполнить ИИ. В итоге жительнице столицы сократили рабочее время с 40 до 8 часов в неделю.
Зарплата, соответственно, стала меньше. Женщине предложили уйти только по собственному желанию, но она доказала в суде, что использование нейросетей не может быть причиной для увольнения. В результате москвичка вернула работу и получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей.
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