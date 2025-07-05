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05 июля, 19:30

Общество

Правоохранители рассказали, как используют в работе нейросети

Правоохранители рассказали, как используют в работе нейросети

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Правоохранители стали использовать нейросети в своей работе. Одна из таких систем в режиме реального времени распознает опасные ситуации, которые происходят в городе. Например, она показывает, что началась драка, появилось оружие, случилось возгорание.

При этом даже без массового внедрения искусственного интеллекта городские камеры Москвы демонстрируют значительные результаты. Только в 2024 году с их помощью раскрыто более 10 тысяч преступлений и установлено больше 4 тысяч лиц, находившихся в федеральном розыске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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