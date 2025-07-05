05 июля, 19:30Общество
Правоохранители рассказали, как используют в работе нейросети
Правоохранители стали использовать нейросети в своей работе. Одна из таких систем в режиме реального времени распознает опасные ситуации, которые происходят в городе. Например, она показывает, что началась драка, появилось оружие, случилось возгорание.
При этом даже без массового внедрения искусственного интеллекта городские камеры Москвы демонстрируют значительные результаты. Только в 2024 году с их помощью раскрыто более 10 тысяч преступлений и установлено больше 4 тысяч лиц, находившихся в федеральном розыске.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.