Столичные ЗАГСы выяснили, как родители чаще всего называли малышей в 2025 году

Московские ЗАГСы привели статистику среди тех, кто уже стал родителями. Выяснилось, что чаще всего москвичи называют новорожденных именами Анна и Михаил. Девочек и мальчиков с такими именами за последние 5 месяцев зарегистрировали 986 и 1 301 раз соответственно.

Ранее лидером среди женских имен была София, а в топе популярных мужских имен на вторую строчку сместился Александр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.