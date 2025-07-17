Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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17 июля, 07:45

Общество

Столичные ЗАГСы выяснили, как родители чаще всего называли малышей в 2025 году

Столичные ЗАГСы выяснили, как родители чаще всего называли малышей в 2025 году

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Московские ЗАГСы привели статистику среди тех, кто уже стал родителями. Выяснилось, что чаще всего москвичи называют новорожденных именами Анна и Михаил. Девочек и мальчиков с такими именами за последние 5 месяцев зарегистрировали 986 и 1 301 раз соответственно.

Ранее лидером среди женских имен была София, а в топе популярных мужских имен на вторую строчку сместился Александр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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