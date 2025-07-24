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Новости

24 июля, 16:10

Город

"Мой район. Новости": улицу Лисицкого перестроят для удобного подхода к метро "ЗИЛ"

"Мой район. Новости": улицу Лисицкого перестроят для удобного подхода к метро "ЗИЛ"

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В Даниловском районе полностью перестроят улицу Лисицкого для того, чтобы жителям было удобно добираться до будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Специалисты обустроят новые дороги и пешеходные зоны, организуют велопарковки и поставят современные остановки общественного транспорта.

По замыслу проектировщиков все изменения будут выдержаны в стилистике парка "Тюфелева роща", который прилегает к новой станции метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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