"Мой район. Новости": улицу Лисицкого перестроят для удобного подхода к метро "ЗИЛ"

В Даниловском районе полностью перестроят улицу Лисицкого для того, чтобы жителям было удобно добираться до будущей станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Специалисты обустроят новые дороги и пешеходные зоны, организуют велопарковки и поставят современные остановки общественного транспорта.

По замыслу проектировщиков все изменения будут выдержаны в стилистике парка "Тюфелева роща", который прилегает к новой станции метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".