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24 июля, 18:15

Город

"Мой район. Новости": жители Черемушек начали получать ключи от новых квартир по реновации

"Мой район. Новости": жители Черемушек начали получать ключи от новых квартир по реновации

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В районе Черемушки продолжается реализация программы реновации. На улице Гарибальди жители начали получать ключи от новых квартир с улучшенной отделкой.

В новостройках предусмотрены просторные лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, подземная и наземная парковки. Новый дом расположен недалеко от метро, рядом находятся парк, школы, детские сады, поликлиники и магазины.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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