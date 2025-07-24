"Мой район. Новости": жители Черемушек начали получать ключи от новых квартир по реновации

В районе Черемушки продолжается реализация программы реновации. На улице Гарибальди жители начали получать ключи от новых квартир с улучшенной отделкой.

В новостройках предусмотрены просторные лифты, помещения для хранения колясок и велосипедов, подземная и наземная парковки. Новый дом расположен недалеко от метро, рядом находятся парк, школы, детские сады, поликлиники и магазины.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".