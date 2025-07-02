"Мой район. Новости": обновленные схемы регулярных речных маршрутов появились в Москве

На обновленных схемах речных маршрутов столицы появилась фиолетовая линия. Она обозначает третий регулярный маршрут электротранспорта Новоспасский – ЗИЛ. Обновленные транспортные схемы теперь можно увидеть на причалах и медиаэкранах электросудов, а также на едином транспортном портале и в приложении "Московский транспорт".

Разобраться с новыми картами можно интуитивно. Каждый регулярный маршрут имеет свой цвет. Кругами обозначили остановки, которые работают в обе стороны, а треугольниками – односторонние причалы.

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