"Мой район. Новости": пересадка на станции метро "Ботанический сад" сократит путь в 4 раза

Пересадка между станциями метро и МЦК "Ботанический сад" станет быстрой и удобной. Маршрут сократится в 4 раза. Чтобы пересесть с одной линии на другую, сейчас нужно пройти около 100 метров по улице. Пассажирам приходится тратить время на подъемы по лестницам.

После работ с платформ появится спуск в подземный терминал, который будет соединен с метро. Благодаря этому путь сократится, а выход № 7 станет свободнее. Также удобнее будет переходить с одной стороны улицы на другую.

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