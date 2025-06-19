19 июня, 05:30Транспорт
"Мой район. Новости": пересадка на станции метро "Ботанический сад" сократит путь в 4 раза
Пересадка между станциями метро и МЦК "Ботанический сад" станет быстрой и удобной. Маршрут сократится в 4 раза. Чтобы пересесть с одной линии на другую, сейчас нужно пройти около 100 метров по улице. Пассажирам приходится тратить время на подъемы по лестницам.
После работ с платформ появится спуск в подземный терминал, который будет соединен с метро. Благодаря этому путь сократится, а выход № 7 станет свободнее. Также удобнее будет переходить с одной стороны улицы на другую.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".