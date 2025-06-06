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06 июня, 06:20

Город

"Мой район. Новости": стартовало благоустройство вокруг станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

"Мой район. Новости": стартовало благоустройство вокруг станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

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Совсем скоро вместо песка и щебня вокруг станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро появится комфортное общественное пространство с зелеными зонами и скамейками. В настоящее время строители занимаются созданием дорожного полотна. Там уложат асфальт и гранитную плитку, а также озеленят прилегающую территорию.

Новое современное пространство станет продолжением парка "Тюфелева роща". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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