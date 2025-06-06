"Мой район. Новости": стартовало благоустройство вокруг станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Совсем скоро вместо песка и щебня вокруг станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро появится комфортное общественное пространство с зелеными зонами и скамейками. В настоящее время строители занимаются созданием дорожного полотна. Там уложат асфальт и гранитную плитку, а также озеленят прилегающую территорию.

Новое современное пространство станет продолжением парка "Тюфелева роща". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".