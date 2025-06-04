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04 июня, 23:55

Мэр Москвы

"Мой район. Новости": в Измайлове открылся детсад, построенный по модульной технологии

"Мой район. Новости": в Измайлове открылся детсад, построенный по модульной технологии

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Первый в городе модульный детский сад открыли в Измайлове. Об этом сообщил Сергей Собянин. Построить его удалось в рекордно короткие сроки. Блоки, из которых состоит здание, заранее сделали на заводе, а внутри проложили все, вплоть до инженерных коммуникаций. На месте строителям оставалось лишь собрать все как конструктор. Интерьеры здания тоже имеют эффект трансформера.

Детсад рассчитан на 12 групп. На первом этаже располагаются просторный вестибюль и охранный пункт, а также холл с лифтами, пищевой блок полного цикла и медицинские помещения. На втором и третьем этажах находятся залы для занятий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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