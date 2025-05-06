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Новости

06 мая, 06:30

Город

"Мой район. Новости": в столице запустили бесплатные тренировки на 300 площадках

"Мой район. Новости": в столице запустили бесплатные тренировки на 300 площадках

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Жители Москвы могут бесплатно заниматься спортом в "Лужниках". Беговые тренировки проходят четыре раза в неделю в рамках проекта "Мой спортивный район". Всего в проекте участвуют 300 городских площадок.

Присоединиться может любой желающий старше 18 лет – достаточно зарегистрироваться на сайте мойспортрайон.рф. До конца года в тренировках могут принять участие более 200 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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