"Мой район. Новости": в столице запустили бесплатные тренировки на 300 площадках

Жители Москвы могут бесплатно заниматься спортом в "Лужниках". Беговые тренировки проходят четыре раза в неделю в рамках проекта "Мой спортивный район". Всего в проекте участвуют 300 городских площадок.

Присоединиться может любой желающий старше 18 лет – достаточно зарегистрироваться на сайте мойспортрайон.рф. До конца года в тренировках могут принять участие более 200 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".