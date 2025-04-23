"Мой район. Новости": москвичам показали флагманский центр на базе ГКБ им Буянова

Спасать жизни людей будут в еще одном высокотехнологичном флагманском медицинском центре на базе больницы имени В. М. Буянова в районе Царицыно. Чтобы жители ближе познакомились с современной системой здравоохранения для них провели экскурсии.

Туда будут попадать пациенты, которым потребуется неотложная помощь. Оказывать ее будут, в том числе в гибридных операционных, которые позволяют провести сразу несколько вмешательств с максимально щадящим подходом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".