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Новости

23 апреля, 11:05

Город

"Мой район. Новости": москвичам показали флагманский центр на базе ГКБ им Буянова

"Мой район. Новости": москвичам показали флагманский центр на базе ГКБ им Буянова

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

Во флагманском центре на Бакинской улице проводят экскурсии для москвичей и студентов

"Мой район. Новости": новое лучевое оборудование установили в поликлинике № 8

"Мой район. Новости": в Тропарево-Никулине установили новое оборудование для КТ и МРТ

Главврач ГКБ им Буянова расскзал об оснащении флагманского медцентра на базе больницы

Новый флагманский центр Буяновской больницы проведет экскурсии 22 и 23 апреля

Открытые экскурсии пройдут во флагманском центре Буяновской больницы

"Мой район. Новости": кабели для кардиостимуляторов изготавливают в Гольянове

Московские поликлиники получили более 600 единиц тяжелого лучевого оборудования

Спасать жизни людей будут в еще одном высокотехнологичном флагманском медицинском центре на базе больницы имени В. М. Буянова в районе Царицыно. Чтобы жители ближе познакомились с современной системой здравоохранения для них провели экскурсии.

Туда будут попадать пациенты, которым потребуется неотложная помощь. Оказывать ее будут, в том числе в гибридных операционных, которые позволяют провести сразу несколько вмешательств с максимально щадящим подходом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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