"Мой район. Новости": еще 12 центров женского здоровья планируют запустить в Москве

12 центров женского здоровья планируют открыть в столице в следующем году. Жительницы города смогут наблюдаться в них на протяжении всей жизни. Врачи будут лечить и предотвращать женские болезни, а также помогут на всех этапах беременности.

В настоящее время в Москве работают пять таких центров. Один из них недавно открылся на базе больницы имени Ворохобова. Он разместился на первых двух этажах перинатального центра и уже принимает пациенток.

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