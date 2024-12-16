Пятый центр женского здоровья открылся на базе больницы имени Ворохобова и уже принимает пациенток. О его открытии рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Профильную лечебно-диагностическую помощь здесь получают жительницы Центрального и Северо-Западного округов Москвы. В одном комплексе, одной командой врачей обеспечено как дородовое, так и послеродовое наблюдение женщин. Таким образом в Москве идет активное внедрение нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.

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