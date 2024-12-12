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Новости

12 декабря, 07:45

Новости

Сергей Собянин представил планы поддержки технологического сектора Москвы

Сергей Собянин представил планы поддержки технологического сектора Москвы

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Москва до 2030 года значительно увеличит долю технологического сектора в экономике города. Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, какими способами этого планируют достигнуть.

Он отметил, что будут активнее привлекаться частные инвестиции в научные исследования и разработки. Город поможет внедрению прорывных продуктов у коммерческих и государственных заказчиков. Также будут активнее заниматься патентованием оригинальных идей и внедрением их в бизнес-проекты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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