Новый центр женского здоровья открыли на базе ГКБ имени Ворохобова

Новый центр женского здоровья, уже пятый по счету, открылся в столице. Он заработал в Хорошёво-Мнёвниках на базе больницы № 67 имени Ворохобова.

Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, медучреждение укомплектовали самым современным оборудованием. Москвички могут обратиться в центр за медицинской помощью к акушерам-гинекологам, сделать УЗИ, а также попасть на прием к психологу, эндокринологу или терапевту.

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