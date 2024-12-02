Кабмин одобрил дополнительный отпуск полицейским – ветеранам боевых действий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кабмин РФ поддержал законопроект о предоставлении дополнительного отпуска на 15 суток для полицейских из числа ветеранов боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект.

Речь касается изменений в законе "О службе в органах внутренних дел в РФ". Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", – отмечается в документе.

Кроме того, правительство подчеркнуло, что законопроект не определяет периодичность предоставления отпуска и вопрос сохранения денежного довольствия на его время.

По словам Нилова, согласно действующему законодательству, военным – ветеранам боевых действий предоставляется дополнительный отпуск на 15 суток.

"Вместе с тем многие сотрудники органов внутренних дел проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и являются ветеранами боевых действий", – сказал он.

Как объяснил депутат, сейчас рядовые и начальствующие лица органов внутренних дел наравне с бойцами выполняют задачи в ходе СВО.

Ранее группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий родственникам тяжелобольных бойцов СВО уходить на неоплачиваемый отпуск для ухода за ними. Сейчас трудовое законодательство не содержит необходимых в таких случаях гарантий прав работников. Неудобства возникают не только у родственников раненных бойцов, но и у близких инвалидов I группы.

