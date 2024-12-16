"Мой район. Новости": атмосферный фронт принес в Москву обильные осадки и усиление ветра

Теплый атмосферный фронт принес в Москву новую волну непогоды. Синоптики обещают снег, местами метели и усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим москвичей попросили не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также аккуратно парковать машины.

Вместе с этим городские службы непрерывно следят за состоянием дорог и тротуаров. К работе привлечено около тысячи единиц специализированной техники.

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