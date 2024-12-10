Более 50% россиян заявили, что совершали в 2024 году безрассудные поступки

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Более половины (53%) россиян совершали в 2024 году безрассудные поступки, показали результаты недавнего опроса, с которыми ознакомился RT.

Наиболее часто россияне совершали в уходящем году спонтанные покупки (44%). На втором месте оказалась смена работы (21%), а на третьем – конфликты с близкими (20%).

Вместе с тем 16% опрошенных рассказали, что в течение года брали необдуманные кредиты. Еще 15% поделились, что вступали в конфликты с коллегами или руководством, а также отправлялись в неожиданные путешествия.

Россияне необдуманно приступали к ремонту (8%), покупали обучающие курсы (7%), переезжали (5%), а также заводили домашних животных и покупали телефоны (по 4%). На последних местах оказались разводы (3%), изменения внешности, смена работы в офисе на фриланс и покупка автомобиля (по 2%). По 1% опрошенных рассказали о вступлении в брак и открытии бизнеса.

В исследовании также был представлен раздел "Другое", в котором россияне рассказали о таких безрассудных поступках, как спортивное восхождение на Эльбрус, работа в другой стране и ненужные знакомства.

Участие в опросе приняли свыше 3,5 тысячи человек, которые проживают во всех регионах России.

В рамках другого исследования социологи выяснили, что более четверти россиян не хотят идти на новогодний корпоратив. Среди причин – нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег.

