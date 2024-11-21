Более 30% россиян решили провести большую часть новогодних каникул дома

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Исследователи выяснили, что 37% россиян проведут большую часть новогодних каникул дома. Многие из них ждут возможности провести время с семьей, посетить театры, музеи и кино, передает RT.

Как показал опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, 6% респондентов хотят отдохнуть на даче, еще 6% решили поехать в гости к друзьям и родственникам.

При этом 4% россиян намерены поехать в путешествие по России в праздники. Наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Также опрошенные планируют отдохнуть в Таиланде, Турции, ОАЭ, Грузии или Армении.

Кроме того, 19% россиян будут работать в праздники. В их число входят рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медсестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Между тем около 67% опрошенных россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тысяч рублей. При этом 18% респондентов тратят на украшения к празднику от 4 до 5 тысяч рублей, а 6% готовы потратить до 10 тысяч рублей. Украшения стоимостью до 15 тысяч рублей покупают 4% опрошенных.

