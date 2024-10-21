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21 октября, 08:50

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"Мой район. Новости": "Цифровая реанимация" заработала в больнице имени Ерамишанцева

"Мой район. Новости": "Цифровая реанимация" заработала в больнице имени Ерамишанцева

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В больнице имени Ерамишанцева запустили сервис "Цифровая реанимация". Теперь все электронные результаты наблюдения за пациентами подгружаются в единую базу. Это позволяет отследить динамику и эффективность терапии. Информацию могут видеть и врачи профильных отделений. Сейчас сервис доступен в 23 стационарах Москвы.

Еще один полезный сервис для пациентов – СМС-информирование. Благодаря ему родственникам приходят сообщения о том, что их близкий оказался в реанимации и в каком он находится состоянии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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