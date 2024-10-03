"Мой район. Новости": фасад начали делать на станции МЦД Петровско-Разумовская

На станции Московского центрального диаметра Петровско-Разумовская начали делать фасад. Она объединит станцию МЦД-1 и МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. В будущем улучшится транспортная доступность трех столичных районов: Бутырского, Тимирязевского и Марфино, где живут почти 200 тысяч москвичей.

Отмечается, что городской вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали. Время в пути от столицы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут.

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