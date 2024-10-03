Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 18:15

Транспорт

"Мой район. Новости": фасад начали делать на станции МЦД Петровско-Разумовская

"Мой район. Новости": фасад начали делать на станции МЦД Петровско-Разумовская

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Спецборт МЧС эвакуирует россиян из Ливана

Собянин: единому диспетчерскому центру метро исполнилось пять лет

Новости часа: "Школа бизнеса МБМ" помогает москвичам открыть свое дело

Ряд российских фирм вернулись к полетам из Москвы в Дубай и Тель-Авив

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

Новости московского транспорта

"Мой район. Новости": проезд на столичных электросудах подешевел из-за "зимних" тарифов

На станции Московского центрального диаметра Петровско-Разумовская начали делать фасад. Она объединит станцию МЦД-1 и МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. В будущем улучшится транспортная доступность трех столичных районов: Бутырского, Тимирязевского и Марфино, где живут почти 200 тысяч москвичей.

Отмечается, что городской вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали. Время в пути от столицы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика