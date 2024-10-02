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02 октября, 22:15

Транспорт

"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы из Москвы в Тегеран

"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы из Москвы в Тегеран

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"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы из Москвы в Тегеран. В целях безопасности "Победа" также прекратила рейсы в ОАЭ до 3 октября.

Кроме того, только с этой же даты Red Wings планирует вновь открыть полеты в израильский Тель-Авив. Накануне всем авиаперевозчикам пришлось срочно искать маршруты в облет Ирана, Ирака и Израиля.

О том, как конфликт на Ближнем Востоке отразился на пассажирах, – в эфире телеканала Москва 24.

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