"Мой район. Новости": стоимость проезда на речных трамваях изменится в Москве с 1 сентября

1 сентября в столице изменится стоимость проезда на речных трамваях. Самый выгодный способ оплаты будет по биометрии. В будние дни прокатиться по акватории Москвы можно будет за 200 рублей, а в выходные и праздники – за 350.

Немного дороже поездка обойдется владельцам "Тройки". Так, стоимость билета составит 300 и 450 рублей соответственно. Поменялась цена и при оплате банковской картой или через систему быстрых платежей. С понедельника по пятницу придется заплатить 350 рублей, а в субботу и воскресенье – по 500. Владельцев абонементов "Единый" и детей до семи лет изменения не коснутся.

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