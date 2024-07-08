Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 08:30

Общество

"Мой район. Новости": плановая проверка газовых плит пройдет в Ростокине

"Мой район. Новости": плановая проверка газовых плит пройдет в Ростокине

Собянин: в Москве создают все возможности для комфортной жизни семей

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 8 июля

197 детей родились в Москве 7 июля

"Утро": 29 градусов ожидается в столице 8 июля

Москвичей предупредили о возможном появлении медуз в городских водоемах

"Мой район. Новости": занятия по гребле организуют для участников "Московского долголетия"

Медузы могут появиться в столичных водоемах при прогреве воды до 26 градусов

Фестиваль роз и ботанических затей начался в музее-заповеднике "Архангельское"

Новости мира: в провинции Аргентины замерзли реки

Жителей Ростокина предупредили о плановых проверках газовых плит. Осмотр будут проводить в соответствии с графиком. Незначительные неполадки устранят на месте, а при обнаружении более серьезных проблем мастера дадут рекомендации по ремонту и мерам безопасности.

С начала года специалисты проверили почти половину газовых плит в квартирах москвичей. Узнать дату можно на сайте "Мосгаза", а также на информационных стендах в подъездах и во дворах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика