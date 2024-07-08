"Мой район. Новости": плановая проверка газовых плит пройдет в Ростокине

Жителей Ростокина предупредили о плановых проверках газовых плит. Осмотр будут проводить в соответствии с графиком. Незначительные неполадки устранят на месте, а при обнаружении более серьезных проблем мастера дадут рекомендации по ремонту и мерам безопасности.

С начала года специалисты проверили почти половину газовых плит в квартирах москвичей. Узнать дату можно на сайте "Мосгаза", а также на информационных стендах в подъездах и во дворах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

