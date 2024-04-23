23 апреля, 16:30Общество
Штрафы за нарушение правил использования газового оборудования выросли в РФ
В РФ вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил использования газового оборудования и его самовольную замену. Теперь штраф для граждан за недопуск специалистов для проверки составит от 5 до 10 тысяч рублей.
А за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании, уклонение от замены газоиспользующего оборудования в установленных случаях или его несанкционированную замену штраф также составит от 5 до 10 тысяч рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.