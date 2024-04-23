Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 16:30

Общество

Штрафы за нарушение правил использования газового оборудования выросли в РФ

Штрафы за нарушение правил использования газового оборудования выросли в РФ

Представитель ВЦИОМ рассказал о планах россиян на майские праздники

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 24 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Проект "Искусство в метро" запустили в Москве

Церемония прощания с военкором "Известий" Семеном Ереминым состоялась в столице

Традиционного шествия "Бессмертного полка" в 2024 году не будет

Новости часа: 2,2 тыс человек уже прошли обучение в "Московской технической школе"

Более 1 тыс человек приняли участие в досрочном периоде ЕГЭ в столице

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в столице вечером 23 апреля

В РФ вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил использования газового оборудования и его самовольную замену. Теперь штраф для граждан за недопуск специалистов для проверки составит от 5 до 10 тысяч рублей.

А за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании, уклонение от замены газоиспользующего оборудования в установленных случаях или его несанкционированную замену штраф также составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика